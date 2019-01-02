VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

Ş. (VEDAŞ) çalışanları, “Kanımızda Sorumluluk Var” düşüncesinden hareketle şirket merkezinde kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundu.

VEDAŞ ailesi olarak altıncı kan bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “VEDAŞ ailesinin geleneği haline gelen kan bağışına, çalışanlarımızın gönüllü katılımları mutluluk verici. 2018 yılı içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. 2018'e veda ederken de ‘Kanımızda Sorumluluk Var' düşüncesiyle hareket edip kan bağışında bulunduk. Hastanelerde tedavi gören hastaların ihtiyaç duyduğu kan, bizlerin bağışlarıyla karşılanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.

Kurumların kan bağışına önem vermesinin farkındalık açısından önemli olduğunu vurgulayan Van Kızılay Ekip Doktoru Ozan Sayan ise, “VEDAŞ ailesi yıllardır Kızılayın düzenli kan bağışçısı olarak bizlere destek oluyor. Gösterdikleri sosyal duyarlılıktan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.