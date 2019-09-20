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VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) çalışanları, “Sorumluluk Kanımızda Var” düşüncesinden hareketle şirket merkezinde kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundu.


Çalışanların kan bağışına gönüllü katılımı nedeniyle oldukça mutlu olduğunu ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu düşünceyle, toplumumuzun her bir ferdinin düzenli olarak kan bağışında bulunması büyük önem arz ediyor. Hizmet bölgemizdeki illerde de düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Şirket merkezimizde kurulan Kızılay standında, personelimizin yanı sıra vatandaşlarımız da kan bağışında bulundular. Hem çalışanlarımıza, hem kan bağışına katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.


Kızılay Van Kan Bağış Merkezi Doktoru Abdul Mubin Rahmani ise, “Kan bağışında farkındalık oluşturmak adına kurumların yaptığı bu tür bağışları çok önemsiyoruz. Düzenli bağışçılarımız arasında olan VEDAŞ ailesine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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