Van'ın Edremit ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Sümerbank Sokak üzerindeki İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) önünde meydana geldi. Bölgeden geçen VEDAŞ ekibinin içinde bulunduğu araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, araçta hasar meydana geldi. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.