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VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen enerji sürekliliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı noktalarda elektrik direkleri zarar gördü. Olumsuz hava şartlarına karşın vatandaşın enerjisiz kalmaması için mücadele eden VEDAŞ ekibi, kararlılıkla çalışmalarını sürdürdü. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kesimlerde gece-gündüz demeden çalışan VEDAŞ ekipleri, zorlu arazi şartlarında vatandaşların enerji ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcıyor.


Çaldıran ilçesinde yürütülen zorlu çalışmanın ardından elektrik arızası giderildi.

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