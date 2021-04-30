VEDAŞ ekipleri görev başında

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren VEDAŞ, 17 günlük tam kapanma sürecinde de tüketicilerine sunduğu hizmette aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. Ekip, araç ve vardiya düzenlemelerini yaptıklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Halkımızın evde kaldığı tam kapanma günlerinde enerji arzında aksama yaşanmaması için planlamamızı yaptık. Ekiplerimiz, bu süreçte sahada görevlerinin başında olacaktır. Kolay ulaşılabilir olmak için Alo 186 Çağrı Merkezimiz her zaman olduğu gibi tüketicilerimize 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Ayrıca 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve canlı destek gibi diğer iletişim kanallarımızdan tüketicilerimiz bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim içerisinde süreci koordine ediyoruz. Zor günleri hep birlikte dayanışma ruhuyla aşacağız” dedi.