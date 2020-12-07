VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle başlatılan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında hayatın enerjisinin kesilmemesi için görev başındaydı.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen VEDAŞ ekipleri 7/24 saat görev başında. Vatandaşların evde olduğu hafta sonunda enerji arzında aksama yaşanmaması, oluşabilecek arızalara da en kısa sürede müdahale edebilmek için teyakkuz halinde görev yapan VEDAŞ ekipleri, sokak ve cadde aydınlatmalarının bakım ve onarımlarını da gerçekleştirdi.