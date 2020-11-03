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VEDAŞ ekiplerinden hayat kurtaran fedakârlık

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangının büyümesini önlemek için canlarını hiçe sayarak büyük fedakârlık gösterdi.


Özalp ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, 200 dükkanın bulunduğu Halk Pazarı'nda etkili oldu. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için hemen bölgenin enerjisini kesen VEDAŞ ekiplerinin çalışması, film sahnelerini aratmadı. İş güvenliği önlemlerini alarak alev ve dumanların arasında direğe tırmanan ekipler, bölgenin enerjisini kesmek ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için olağanüstü gayret gösterdi.


Ayrıca itfaiye araçlarının platformunun iletkenlere temas etmemesi için de kısa sürede enerji hatlarını toplayan ekipler, olası bir afet durumuna da hazır olduğu mesajını vermiş oldu.

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