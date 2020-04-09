VEDAŞ, hizmeti vatandaşın kapısına götürüyor

Ş. (VEDAŞ) korona virüsü ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak için evlerinde kalan vatandaşlara gezici hizmet ofisleriyle yerinde hizmet veriyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde merkezden uzak kırsal mahallelerde yaşayan tüketicilerine yerinde hizmet vermek için gezici hizmet ofisi uygulaması başlattıkları belirtildi. Açıklamada, “Şirket faaliyetlerimizle ilgili tüm iş ve işlemler, 186 çağrı merkezimizden ya da online olarak rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak yüz yüze görüşme alışkanlığından vazgeçmeyen vatandaşlarımız, hizmet noktalarımıza gelmekte ve bu durum da sosyal izolasyona zarar vermektedir. Özellikle kırsal bölgelerden toplu taşıma araçlarıyla hizmet noktalarımıza kadar gelen vatandaşlarımızın hem kendi sağlığını hem de etkileşimde olduğu kişilerin sağlığını korumak amacıyla gezici hizmet ofisi uygulamasını başlattık. Uzmanların kritik dönemler olarak belirlediği bu süreçte toplum sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirebilmek için yönetici, ofis ve saha çalışanlarımızdan oluşan gezici hizmet ofisimizle vatandaşlarımız bize gelmeden biz onlara gidiyoruz, taleplerini yerinde değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızla koordineli olarak yaptığımız bu çalışmada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösteriyoruz. Gittiğimiz yerlerde abonelik işlemleri, sokak aydınlatma, direk talebi, sayaç işlemleri, fatura işlemleri gibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz” denildi.

Çalışma yapılan kırsal mahallelerden biri olan Kasımoğlu Mahallesi Muhtarı Hikmet Yücebaş da, gezici hizmet ofisi ile yerinde hizmet uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yücebaş, “Bizim ve toplumumuzun sağlığını önemseyip hizmeti kapımıza kadar getiren, ‘siz evde kalın biz size geliriz' diyen hizmet anlayışına çok teşekkür ederiz. İnsanlar evden çıkmaya çekinirken onlar hizmet için buralara kadar geldiler. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.