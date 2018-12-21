VEDAŞ, meleklere kanat oldu

Ş (VEDAŞ), Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Spor Kadın Gücü Futbol Takımına sponsor oldu.

Halk arasında “Dağ Kentin Futbol Melekleri” olarak nitelendirilen futbol takımı ile imzalanan sponsorluk anlaşması sırasında konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Takımımız alt liglerde mücadele ederken de kendilerine inanmış ve sponsor olmuştuk. Şimdi kadınlar futbolunun en üst ligine çıkma başarısını gösterdiler. Onları yürekten kutluyor, başarılarıyla hem VEDAŞ ailesi olarak hem de bölge halkı olarak gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sadece futbol olarak düşünmemek gerekiyor. Takımdaki oyuncuların tamamına yakını üniversitelerin beden eğitimi bölümünden mezun oldular. Bu anlamda kız çocuklarımıza da rol model oldular. Ablaları gibi sporcu olmak isteyen ve takımın alt yapılarına kayıt yaptıran kız çocuklarımız yetişiyor. Başarılı sporcularımız milli takıma kadar yükseliyor. İmkan verildiğinde kadınlarımızın her konuda başarılı olabileceğinin de en güzel kanıtı olan futbol takımımıza başarılar dilerim” dedi.

“Artık maçlarımıza odaklanabileceğiz”

Hakkari Spor Kadın Gücü Futbol Takımı Teknik Direktörü Cemile Timur ise, “Takımımız alt liglerdeyken de maddi ve manevi destekleri ile yanımızda olan VEDAŞ ailesine teşekkür ederim. Geçen sene yaşadığımız şampiyonlukta da VEDAŞ'ın desteğini hissetmiştik. Bu sene ligimiz oldukça zor, köklü takımlarla mücadele ediyoruz. Maddi sorunlarla meşgul olup sahaya odaklanamadığımız zamanlarımız oldu. Ancak VEDAŞ'ın desteği sayesinde artık sadece maçlara yoğunlaşıyoruz. Biz azimliyiz, hırslıyız, sadece futbol için değil bizleri örnek alan kız çocuklarına karşı sorumluluğumuz gereği en iyisini yapmak için var gücümüzle sahadayız. İç saha maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan, tribünleri tıklım tıklım dolduran değerli Hakkari halkına ve takımımıza sahip çıkan VEDAŞ ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.