VEDAŞ, TES-İŞ'le toplu iş sözleşmesi imzaladı

Ş (VEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Taraflar arasında gerçekleşen imza töreninde konuşan VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı, “Hizmet bölgemiz genelinde iki bini aşkın çalışanımız ile kesintisiz ve kaliteli enerjiyi halkımıza sunmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Coğrafyanın çetin, iklimin sert olduğu hizmet bölgemizde fedakârca görev yapan VEDAŞ ailesinin her bir ferdi, bizim için çok kıymetlidir. Gücünü çalışanlarından alan VEDAŞ ile TES-İŞ arasında varılan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

VEDAŞ bünyesinde sendikalı olarak çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesinde görüşlerini dile getiren TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandi ise, “Sendikamız ve VEDAŞ arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda mutabık kaldığımız toplu iş sözleşmesini imzaladık. Emeği ve alın teri ile gerçekten çok kutsal bir mesleği yerine getiren üyelerimizin şartlarının daha da güzelleştiği bir sözleşme oldu. Süreç boyunca uyumla çalıştığımız VEDAŞ ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederim. Sendika üyelerimize ve VEDAŞ ailesine hayırlı olmasını dilerim” dedi.

VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı, TES-İŞ Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Mevlüt Ünal, TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandi, VEDAŞ Destek Hizmetler Direktörü Nilüfer Orkan Kılıç, Dağıtım Direktörü Ali Aydın ve Hukuk Müşaviri Fehmi Kıyak, toplu iş sözleşmesi imza töreninde hazır bulundu.