VEDAŞ ve VEPSAŞ'tan personeline iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), personelleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

VEDAŞ ve VEPSAŞ yöneticileri ile Van'da görev yapmakta olan personeller geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen iftar programına VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı, VEDAŞ Dağıtım Sistemleri Direktörü Ali Aydın, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, TEİAŞ Bölge Müdürü Orhan Aslantatar, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, TES-İŞ Sendika Başkanı Naif Balandi, VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ'ın tüm yönetim kademesi ile personeller katıldı.

Gerçekleşen iftar yemeği öncesinde VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu'nun selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı, geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde personellerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Salı günü Bitlis'te, çarşamba günü Muş'ta ve haftaya Salı günü Hakkari'de personellerle bir araya geleceklerini dile getiren Kovancı, “Zor ve zor olduğu kadar zevkli bir işle uğraşıyoruz. Elektriğe ihtiyacı olmayan insanımız yok. Bölgedeki bütün insanlarımızın elektriğe ihtiyacı var. Dolayısıyla biz cumartesi, pazar, dini bayram, resmi bayram demeden bu güzel hizmeti hep birlikte yerine getiriyoruz, bundan sonra da yerine getireceğiz. Yöremizin çok ciddi yatırımlara ihtiyacı var. İnşallah sizlerle beraber bu yatırım ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde, en kısa sürede ve en hızlı şekilde yerine getireceğiz ve kaliteli enerjiyi, sürekli enerjiyi, kesintisiz enerjiyi bütün müşterilerimize sunacağız. Ben bu anlamda hepinizin Ramazan ayını ve şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

İftar yemeğinin ardından VEDAŞ ve VEPSAŞ yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Program soru cevap bölümüyle sona erdi.