VEDAŞ, yatırım çalışmalarını sürdürüyor

Ş. (VEDAŞ), enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Tüketicilerine en iyi hizmeti sunabilmek için yatırım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram; “İpekyolu karayolu üzerinde bulunan ekonomik ömrünü yitirmiş eski beton direklerin yerine yeni galvanizli direkler diktik. Yine bu mevkide birçok noktadan zarar görmüş yer altı şebekesinin yerine yeni yer altı aydınlatma şebekesi tesis ettik. Karayolları tarafından yapılan refüj düzenlemesi çalışmasıyla eş zamanlı yaptığımız bu çalışma, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyona da güzel bir örnek oldu. Bu sayede kamunun ekonomik kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmış olduk” dedi.

“2018 yılında sokak aydınlatmasına 4 milyon TL'lik yatırım”

Merkez ve kırsal bölgelerdeki aydınlatma çalışmaları için özel ekip kurduklarını belirten Özbayram, “Şehrimizi daha aydınlık hale getirmek amacıyla 2018 yılı yatırımlarımız kapsamında bin 18 adet galvanizli aydınlatma direğinin montajını yaptık. Sadece 2018 yılında aydınlatma çalışmalarına 4 milyon TL harcama yaptık” diye konuştu.