VEDAŞ'ın kar timleri görev başında

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji arzında yaşanan aksaklıklar, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin özverili ve gayretli çalışmalarıyla onarılıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ve kar araçlarının da kullanılamadığı yollarda yaya olarak ilerleyen VEDAŞ ekipleri, karlı yamaçları aşarak arıza mahalline ulaşıyor. Vatandaşların elektriksiz kalmaması için insanüstü emek harcayan ekipler, arıza mahalline ulaştıktan sonra gerekli onarımları gerçekleştirerek enerjisiz bölgelere yeniden enerji veriyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Meteorolojinin kar uyarısını yapmasıyla birlikte kış eylem planlamamız kapsamında gerekli tedbirlerimizi aldık. Şehir merkezlerimizde enerji arzında herhangi bir aksama yaşanmadı. Kırsal bölgelerde enerji arzında yaşanan aksaklıklara da en kısa sürede müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak bazı bölgelerde çığ tehlikesi ve yolların ulaşıma kapalı olması nedeniyle müdahale süremiz uzayabiliyor. Bu bölgelerde de ekiplerimiz yaya olarak ilerleyerek arıza onarımını gerçekleştiriyor” ifadesinde bulundu.