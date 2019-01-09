VEDAŞ'ta yangın tatbikatı

Ş. (VEDAŞ) merkezinde yangın tatbikatı düzenlendi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenen tatbikatta VEDAŞ personeline yangın söndürme ve acil durum tahliyesi eğitimi verildi.

Tatbikat, senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla başladı. Bina tahliyesi sırasında dumandan zehirlenen bir personel, ilk yardım müdahalesinden sonra yine senaryo gereği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binayı tahliye ederek güvenli alanda toplanan personele, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Fırat Ertürk tarafından yangın söndürme ve acil durum tahliyesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Başarıyla gerçekleşen tatbikat sonrası açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Çalışanlarımızı olası tüm tehlikelerden korumak, oluşan tehlikelerde yapılması gerekenleri öğretmek ve mevcut bilgilerini pekiştirmek amacıyla tatbikatımızı düzenledik. Sıfır iş kazası hedefimize ulaşmak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini personelimizde kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.