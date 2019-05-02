VEDAŞ'tan 'enerji tasarrufu ve verimliliği' hakkında bilgilendirme

Ş. (VEDAŞ), ilköğretim çağındaki öğrencilere enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

Enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu konularında öğrencilerin bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, “Enerji Kahramanları Sosyal Sorumluluk” projesi kapsamında Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlkokulu ve Anasınıfı öğrencileri ile buluştu. Milli kaynakların korunarak ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra ekolojik dengenin de korunabilmesi için enerjinin verimli kullanılması gerektiğini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda erken yaşta bilinç oluşturabilmek amacıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.

VEDAŞ adına eğitime katılan Van Yatırım İl Müdürü Muhammed Sait Fırat Keskin tarafından animasyon ve görsel içeriklerle gerçekleştirilen sunumda, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanım teknikleri anlatıldı. Ayrıca elektrik şebekesine temas etmenin zararları hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.

30 Ağustos İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Tuğba Açıkgöz de, okullarını ziyaret ederek enerji tasarrufu gibi önemli bir konuda öğrencileri bilgilendiren VEDAŞ ailesine teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere kitap ve çeşitli eğitim materyali hediye edilirken, eğitime katılan öğrencilere enerji kahramanı rozeti takıldı.