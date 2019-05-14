VEDAŞ'tan engelli derneklerine ziyaret

Ş. (VEDAŞ) 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli derneklerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında engelli bireylerin sosyokültürel ve ekonomik hayata aktif olarak katılabilmeleri için derneklerin önemini vurgulayan VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram; “Bölgemizdeki engelli derneklerinin aktif bir şekilde görev yaptıklarını görüyoruz. Özellikle sportif başarılarını yakından takip ediyoruz. Süper Lig'de takımı olan, bireysel ve takım sporlarında Türkiye derecesi yapan engelli derneklerimiz var. Yine derneklerimizin açtığı kurslar sayesinde engelli bireylerimiz, mesleki olarak da kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Derneklerimiz sayesinde engelli vatandaşlarımız, sosyal hayatın içerisinde aktif ve cesur bir şekilde yer alma fırsatı buluyor. VEDAŞ ailesi olarak yeterince sevdiğimiz takdirde hiçbir engelin kalmayacağını biliyor, derneklerimizi özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Van Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mail Tam ise; “VEDAŞ ailesi ile sürekli iletişim içerisindeyiz, her türlü konuda kendilerine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Daha önce kendileriyle Golbol maçı yapmış ve biz kazanmıştık. Ziyaret sırasında rövanş maçı için sözleşmiş bulunuyoruz. Kurumlarımızı yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor, gücümüze güç katıyor. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Beytullah Özbayram ve kurumsal iletişim çalışanları daha sonra Van Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hanefi Baykara ve Van İşitme Engelliler Derneği Başkanı Aydın Türk'ü ve dernek temsilcilerini ziyaret etti.