VEDAŞ'tan Gevaş'a 5 milyon TL'lik yatırım

Ş. (VEDAŞ), Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan karayolunu aydınlatmak için yaklaşık 5 milyon TL bütçeyle yeni aydınlatma tesisi inşa etti.

Van'ın batı girişindeki karayolunun refüjünde inşa edilen yeni aydınlatma tesisi için 250 adet yeni aydınlatma direği ve 500 adet aydınlatma armatürü kullanıldı. Aydınlatma yatırımları hakkında bilgi veren Van Yatırım İl Müdürü Muhammed Sait Fırat Keskin, “Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından refüj çalışmaları tamamlanan karayollarında yeni aydınlatma tesisleri inşa ediyoruz. Son olarak şehrimizin batı girişinde yer alan Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki karayolunun refüj aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 5 milyon TL bütçeyle gerçekleştirdiğimiz bu yatırım projemiz çerçevesinde 250 adet yeni aydınlatma direği ve 500 adet armatür montajı gerçekleştirdik. Hem sürüş güvenliği hem de büyükşehir estetiğine katkı sunmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehrin kuzey girişinde de karayolları aydınlatma çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Keskin, “Erciş istikametinde, cezaevi mevkiine kadar ki karayolunun aydınlatma çalışmalarını tamamlamıştık. Karayolları Bölge Müdürlüğünün Erciş yönünde yeni refüj çalışması yapmasıyla birlikte bizler de Alaköy Kavşağı'na kadar ki karayolunun aydınlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük oranda tamamlanan bu yatırımımızı da çok kısa bir sürede devreye almış olacağız. Şehrimizin tüm yönlerde girişlerini aydınlatmak için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde de sokak ve cadde aydınlatmalarına önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Keskin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şehir merkezimizde havai hatları önemli ölçüde yer altına alarak bu bölgelerde yeni aydınlatma şebekeleri tesis ettik. İlçe merkezlerimizde ve kırsal bölgelerimizde de aynı şekilde aydınlatma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımız sırasında bizlere destek olan paydaş kurumlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.”