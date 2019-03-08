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VEDAŞ'tan kadın futbolculara ‘8 Mart' sürprizi

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Ş. (VEDAŞ), TFF Kadın Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkâri Gücü Kadın Futbol Takımını ziyaret ederek, oyuncuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Kadın futbolunun en üst ligine çıkma başarısı gösteren ve halk tarafından ‘Dağ Kentin Futbol Melekleri' olarak nitelendirilen Hakkâri Gücü Kadın Futbol Takımı, hafta sonu oynayacağı Vatanspor müsabakası için antrenman yaparken, VEDAŞ yetkililerinin sürprizi karşısında şaşkına döndü. VEDAŞ Hakkâri İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki yöneticiler, antrenman sahasına gelerek oyuncuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçeklerle kutladı.


Kadın futbolcuların Hakkâri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Özdemir, “Hakkâri halkı olarak meleklerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Milli takıma oyuncu gönderecek kadar profesyonelce çalışan bir ekibimiz var. Destek verildiğinde kadınlarımızın ne kadar başarılı olabileceğine güzel bir örnek olan ‘Dağ Kentin Futbol Melekleri'nin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım” dedi.


Hakkâri Gücü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Cemile Timur ise; “Antrenman sırasında takıma sürpriz yapıp günümüzü kutlayan VEDAŞ ailesine teşekkür ederim. Bizim için çok büyük moral oldu. Bugüne kadar desteğini bir an olsun bizlerden esirgemeyen başta Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.


Ziyaret sonrasında futbolcuların antrenmanlarını izleyen VEDAŞ yetkilileri, tezahürat yaparak kadın futbolculara moral verdi.

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