VEDAŞ'tan kan bağışı

Ş. (VEDAŞ) çalışanları, “Kanımızda Sorumluluk Var” düşüncesinden Kızılaya kan bağışında bulundu.

VEDAŞ ailesi olarak yedinci kan bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden çalışanlarımızın kan bağışına gönüllü ve yoğun katılımı mutluluk verici. VEDAŞ ailesi olarak ‘Kanımızda Sorumluluk Var' düşüncesinden hareketle Kızılayın düzenli kan bağışçısıyız. Hastanelerde kritik konumda kan bekleyen hastaların ihtiyacı bizlerin gönüllü bağışları tarafından karşılanıyor. Hastalarımıza umut olmak için halkımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.

Farkındalık oluşturmak adına kurumların düzenli kan bağışçısı olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Van Kızılay Ekip Doktoru Abdul Mubin Rahmani ise, “VEDAŞ ailesi yıllardır düzenli kan veren bağışçılarımız arasında. Sosyal sorumluluk hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.