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VEDAŞ'tan Kurban Bayramı hazırlığı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ), tüketicilerine Kurban Bayramı'nda da kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.


Kurban Bayramı süresince de enerji arzında aksama yaşanmaması için 400 araç ve 1000 personelle görev başında olacaklarını belirten VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, “Elektrik dağıtım sektöründe ülkemizin en büyük akıllı şebeke sistemini yöneten merkezimiz, şebekemizi dijital ortamda izleyerek arızalara anında müdahale ettiğimiz SCADA merkezimiz ve 7/24 sahada görev yapacak olan personelimizle tüketicilerimize Kurban Bayramı'nda da kesintisiz enerji sunmak için görevimizin başında olacağız” dedi.


Kesintisiz iletişim hizmeti


Tüketicilerden gelecek talepleri anında değerlendirebilmek için tüm iletişim kanallarının 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Özbayram, “Alo 186 Çağrı Merkezimiz, 0 538 655 28 28 numaralı whatsapp ihbar hattımız, www.vedas.com.tr internet sitemizin online işlemler menüsü, canlı chat sistemimiz ve diğer iletişim kanallarımızda görevli müşteri temsilcilerimiz, Kurban Bayramı boyunca da tüketicilerimize kesintisiz hizmet verecektir. VEDAŞ ailesi olarak, Kurban Bayramı'nın öncelikle sağlık, huzur ve mutluluklara vesile olmasını diler, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız” diye konuştu.

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