VEDAŞ'tan öğrencilere ‘Her Mevsim Tebessüm' hediyesi

Ş. (VEDAŞ) tarafından yürütülen ‘Her Mevsim Tebessüm' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Başkale ilçesine bağlı köy okulları ziyaret edilerek, eğitim gören öğrencilere kışlık elbise hediye edildi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VEDAŞ, “Her Mevsim Tebessüm” projesi kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Köy okullarına yapılan ziyaret hakkında bilgi veren VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında İran sınırımıza komşu olan Gelenler ve Böğrüpek köylerimizde eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluşarak hediyelerimizi sunduk. Bu vesileyle sohbet etme fırsatı bulduğumuz öğrencilerimizin geleceğe yönelik çok net kariyer hedeflerinin olduğunu öğrendik ve bu da bizim aydınlık geleceğimize olan inancımızı bir kez daha tazeledi. Küçük hediyelerimizi kabul eden öğrencilerimize ve bizlere geleceğimizle buluşma fırsatı veren öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım. VEDAŞ ailesi olarak bizlerin de enerjisine enerji katan sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sonraki süreçlerde de sürdüreceğiz” dedi.