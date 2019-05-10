VEDAŞ'tan öğrencilere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Ş. (VEDAŞ), 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası kapsamında Muş'un Hasköy ilçesindeki Çok Programlı Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Önceki yıllarda kurdukları tiyatro ekibiyle İSG konularında farkındalık oluşturan VEDAŞ, bu yıl da okulları ziyaret ederek iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitimlerini sürdürüyor. Konu hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “VEDAŞ ailesi olarak İSG kurallarını tüm çalışanlarımızda kalıcı davranış haline getirmek için düzenli eğitimlerimizi ve saha denetimlerimizi sürdürüyoruz. İSG bilincinin erken yaşta oluşması için de okullara giderek öğrencilerimizle buluşuyor, onlara eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerimize ilgisi gelecek adına bizleri umutlandırıyor” dedi.

Okul Müdürü Ebru Gülperen Yıldırım ise; “İş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak adına çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin etkin ve meraklı katılımları da mutluluk vericidir. Bizlere bu imkânı sunan VEDAŞ ailesine ve eğitim veren Şenol Büte'ye teşekkür ederim” diye konuştu.