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VEDAŞ'tan öğrencilere karne hediyesi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) tarafından sömestri tatiline giren öğrencilere “Ali'nin Enerji Serüveni” dergisi hediye edildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda enerji verimliliği, elektrik üretimi, enerji kaynakları gibi konularda farkındalık oluşturulmak ve çocuklara enerjiyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan “Ali'nin Enerji Serüveni” dergisi; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hizmet veren VEDAŞ tarafından öğrencilere ulaştırıldı.


Ş. (VEDAŞ) tarafından hizmet bölgesindeki illerde dağıtımı yapılan derginin Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciye karne hediyesi olarak verildiği belirtildi.

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