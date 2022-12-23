VEDAŞ'tan Tuşba ilçesine 10 milyon TL'lik yatırım

Ş. (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü, Tuşba ilçesinde yaşayan tüketicilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yukarı Kalecik, Yukarı Taşoğlu, Dilimli, Kolsatan, Yeniköy, Aşit, Özkaynak, Güveçli, Altıntepe, İskele, Halkalı, Yeşilsu, Çolpan ve Özyurt mahallelerimizin enerji altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 10 milyon TL bütçeyle gerçekleştirdiğimiz çalışma bünyesinde; 220 adet OG ve 60 adet de AG direğinin değişimini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 15 kilometre OG ve 5 kilometre de AG hattı çektik. Ayrıca, bakım ve onarım çalışması yaptığımız bu mahallelerimizde 150 adet yeni aydınlatma armatürü montajı yaptık. Güveçli, İskele ve Altıntepe bölgesindeki trafo direklerimizi yenilerken diğer mahallelerde bulunan kabinlerimizin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda kış mevsiminin olumsuz şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek direk devrilmesi ya da iletken kopması gibi arıza kaynaklarına karşı önlemlerimizi almış olduk” dedi.

“Elektrik şebekesinin tüm unsurları kontrol ediliyor”

Bakım ve onarım çalışması sırasında ekiplerle birlikte sahada görev yapan VEDAŞ İşletme Başmühendisi Cahit Cintan ise ekip olarak 7/24 kesintisiz enerji için sahada görev başında olduklarını ifade ederek, “İlimizin tamamında olduğu gibi Tuşba ilçemizde de elektrik şebekesinin tüm unsurlarını tek tek kontrol ederek gerekli görünen bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. SCADA merkezimizin raporlarını, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmalarımız sonucunda Tuşba ilçemizdeki hizmet kalitemizi daha da artırmış olduk. Ekip arkadaşlarıma bu süre içerisinde gösterdikleri gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.