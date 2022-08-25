VEDAŞ'tan Van'a 1 milyon liralık yatırım

Ş. (VEDAŞ), Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan orta refüjde aydınlatma tesisi inşa etti.

VEDAŞ Van İl Müdürlüğü'nün yatırım projeleri çerçevesinde gerçekleşen çalışma ile Alaköy kavşağı mevkiinden Erciş istikameti yönündeki orta refüje inşa edilen aydınlatma tesisinde, 90 adet aydınlatma direği ve 160 adet de aydınlatma armatürünün montajı yapıldı. Karayolları tarafından orta refüj çalışmaları tamamlanan etaplarda yeni aydınlatma tesisleri inşa ettiklerini söyleyen VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “Şehrimizin kuzey girişinde karayolları tarafından yapılan orta refüj çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu etapların aydınlatılması için yeni tesis inşa ettik. Yaklaşık 1 milyon TL bedelle tamamlanan yeni aydınlatma tesisimizde 90 adet aydınlatma direği ve 160 adet aydınlatma armatürünün montajını yaptık” dedi.

“Yatırımlarımız devam ediyor”

Van'ın tüm girişlerini ışıl ışıl hale getirmek için aydınlatma yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Özsoy; “Kısa süre önce Gevaş sınırları içerisinde bulunan orta refüjde aydınlatma tesisi kurarak devreye almıştık. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orta refüj çalışmaları tamamlanan mücavir alanlardaki karayollarını aydınlatma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu.