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‘Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında

Hakkari Valiliği öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Hakkari Valiliği öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu', korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Hakkari Valiliği öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı. İl merkezi ve ilçelerde ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılandı.


Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “İlimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Yaşlı vatandaşlarımız muayene edildi, kıymetlilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayama devam ediyoruz” denildi.

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