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Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Van’ın Çatak ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Van'ın Çatak ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu durumda olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için İlçe Jandarma Karakolunda görevli komutanlar ve Çatak Belediyesinin görevlendirdiği personel, Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Hasan Şipal'e siparişlerini götürerek vefa görevini yerine getirdiler.


Jandarma personeli ve görevlilerin teslim ettiği sipariş sonrası Hasan Şipal, “Dışarı çıkamadığımız için sabah telefon ile ihtiyaç listemizi ilettik. Sağ olsunlar tüm siparişlerimizi hemen getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin, biz evimizdeyiz herkes evinde kalsın” dedi.

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