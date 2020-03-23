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Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için görev başında

Van’ın Başkale Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipler, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Van'ın Başkale Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipler, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Evden çıkamayan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihbarlar doğrultusunda ve evde tek yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçları belirleniyor. Başkale Kaymakamlığı, Başkale Belediyesi, Başkale Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmeti ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşlılara ulaşıyor.


İlçe merkezinde ikamet eden ve bulundukları ikametten dışarı çıkamayan yaşlılara ihtiyaç malzemeleri hazırlanarak teslim ederken, Başkale Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık ekipleri, yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.


Örencik Mahallesi'nde ikamet eden ve 65 yaş üstü olan Mustafa Baydar isimli vatandaş, devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

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