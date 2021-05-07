Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında

VAN (İHA) – Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılımını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tam kapanma döneminde vatandaşların alışveriş, temizlik ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Gruplar, Van'da uygulamanın başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor. Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına anında yetişiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları Bakanlık genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar. Bu kapsamda olanların emekli maaşı, market alışverişi ve sağlık ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

İHA muhabirine konuşan Oktay Yakut, vatandaşların yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını söyleyerek, çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.