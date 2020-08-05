Vekil Arvas'tan TMO Van Ajans Amirliğine ziyaret

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile birlikte TMO Van Ajans Amirliğinde devam eden çalışmaları inceleyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vanlı çiftçi, üretici ve sanayicilerin talebi üzerine AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından gündeme getirilen ve Bakanlık nezdinde takibi yapılan TMO Van Ajans Amirliği, bitme aşamasına geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından haziran ayı başında duyurulan Van'a TMO ofisinin açılması müjdesi ile birlikte TMO Genel Müdürlüğü tarafından Van'da atıl durumda bulunan bina ve tesislerin bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ve Kurban Bayramından hemen sonra ilk olarak TMO Van Ajans Amirliğini ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyu yakından takip ettiğini belirten Arvas, bakım ve onarım çalışmalarının bir aylık gibi kısa bir sürede tamamlanarak TMO Van Ajans Amirliğinin hizmete hazır hale geldiğini belirterek, bu konuda hassasiyet gösteren başta TMO Genel Müdürü olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.

Van'da Toprak Mahsulleri Ofisinin silo ve idari binalarının tadilat ve onarımlarını tamamlanarak hizmete girmiş olmasının Van için önemli bir kazanım olduğuna değinen Arvas, “Geçici hizmet anlayışı, üreticilerimizi desteklemede yetersiz kalıyordu. TMO'nun burada sürekli hizmet vermesi, inanıyorum ki üretimimizi arttırmanın yanında piyasa istikrarı için katkı da sağlayacaktır” dedi.

Van'ın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Arvas, TMO Van Ajans Amirliği'nin açılması ile tarımın destekleneceğini ve başta hububat olmak üzere tarım ürünlerinin hak ettiği değeri göreceğini aktararak, “TMO'nun varlığı bize güç verecektir. Tarım ve hayvancılığımız güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

TMO Van Ajans Amirliğinin; hasat dönemi ile birlikte yaklaşık 7 bin ton kapasiteli depoları ile ürün alımı yapmaya hazır olduğuna değinen Arvas, “Bundan sonraki süreçte Van ve ilçelerimize kesintisiz 365 gün açık olacak şekilde hizmet verilecektir. Van'da TMO Ofisi açılması yönünde yoğun bir çalışma yürüttük. Bu başarıda bizleri teşvik eden çiftçi, üretici, sanayici ve sivil toplum kuruluşlarına katkıları için şükranlarımı sunuyor, TMO Van Ajans Amirliğinin kurulmasında verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, TMO Genel Müdürü Ahmet GÜLDAL ve değerli hemşerimiz Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan'a teşekkür ediyor, TMO Van Ajans Amirliğinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.