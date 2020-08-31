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Vergi dairesinde yangın

Van’ın Erciş ilçesindeki vergi dairesinde çıkan yangın nedeniyle bazı evraklar zarar gördü.

Van'ın Erciş ilçesindeki vergi dairesinde çıkan yangın nedeniyle bazı evraklar zarar gördü.


Alınan bilgilere göre yangın, Postane Caddesi'ndeki 4 katlı vergi dairesi binasının ikinci katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Yangının çıktığı kattaki bazı evraklar yanarken, bilgisayar ve diğer eşyalar ise hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

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