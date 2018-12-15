Vesob heyetinden kaymakam Yücel'e ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve beraberindekiler, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'i makamında ziyaret etti.

VAN ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve beraberindekiler Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'i makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler ile ilgili konuşuldu. İlçenin yeni bir görünüm kazandığı ifaden VAN ESOB Başkanı İsa Berge, “Biz de Muradiye'de olmaktan büyük bir gurur duyduk. Başkanımızın Muradiye'de yaptığı çalışmalar son derece dikkat çekicidir. Muradiye Şelalesi projesi, ki bu eser ile anılacaksınız, ilçede doğalgazın hayata geçirilmiş olması, SGK bürosunun hizmete açılması, Meslek Yüksekokulu'nun açılması ile birlikte, yurtların ve pansiyonların açılacak olması esnafımıza, özelde de ilçemize katkı sunacaktır. Aydınlatmaların yapılmış olması, mahalle yollarının kilitli parke ile döşenmesi, yolların asfaltlanması, hemen hemen her tarafa yapılan parklar, halk kütüphanesinin açılması, terminalin yapılması, sebze halinin yapılması, taziye evlerinin yapılması, mahalle altyapılarının tamamlanmış olması son derece önemlidir. Hizmetleriniz ile Saklıkent tarzı bir ilçe havası oluşmuştur. İlin önemli ekonomik bir yapısı olan VAN ESOB olarak, Van'ın ekonomisini bilen bir dinamik meslek odası olarak sizi tebrik ediyoruz. Muradiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanımız ve Muradiye Şoförler Odası başkanımız size her daim ulaşabildiler” dedi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, "İlçemiz için hizmet ediyoruz. Küçük sanayi sitesinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Erciş-Van yolunun kenarına kurmayı planladığımız sanayi sitesi, gelecekte esnafımız için önemli bir yer olacaktır ve açılacak iş yerleri ile bir cazibe merkezi haline gelebilir. Bu anlamda ilçemizde önemli bir ekonomik canlanma bekliyoruz. Haritalandırma çalışmalarının ardından projenin çizimi yapılacak. Muradiye'ye sahil manzaralı TOKİ konutları yapılacak. TOKİ konutları ile ilgili daha öncesinde de müjdeyi veren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yücel, “Muradiye'de sahil manzaralı TOKİ konutları yaptıracağız ayrıca Ünseli'de de TOKİ konutları yapılacak” dedi.

VAN ESOB Başkanı Berge, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'e hizmetleri nedeniyle plaket takdim etti. Ardından VAN ESOB heyeti Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yücel ile birlikte en iyi belediye projesi ödülünü alan Muradiye Şelalesi alanında fotoğraf çekiminde bulundular.