Veteriner hekimlerden 'kurbanlık' önerileri

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van'da, besiciler Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Van'da besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar, sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına getiriliyor. Canlı hayvan pazarındaki çalışmalarını sürdüren veteriner hekimler ise hem alıcıları hem de satıcıları ‘kurbanlık' konusunda bilgilendiriyor. Kurbanlık alırken özellikle salgın bir hastalığı olmaması, gebe ve yaş konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen veteriner hekimler, bu konuda özellikle ‘kurbanlık' alacakların destek alması önerisinde bulundu.

“Yaş tayinini yaparken kullanılan en önemli kriter dişlerdir”

İHA muhabirine konuşan Canlı Hayvan Pazarı Sorumlu Veteriner Hekimi Gülşah Özcaner, pazarda kurbanlık alırken hayvan sahiplerine dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Kurbanlık için genç hayvanlar yerine daha toklu hayvanların alınmasını öneren veteriner hekim Özcaner, “Kurbanlık alırken zayıf, hastalıklı ve gebe olmaması konusunda dikkat etmelerini söylüyoruz. Zaten buradaki hayvan sahipleri, bu konularda bilgili insanlar ama kurbanlık almaya gelenler daha çok bu konulara dikkat etmeliler. Hayvanın gebe olmaması ve yaş konusu çok hassas konular. Yaş konusunu da hayvanların diş tayininden anlayabiliyorlar. Salgın hastalıklar açısından hastalıklı hayvan olmaması da çok önemli bir konu bizim için” dedi.

Uzun süre hayvancılıkla uğraşanların bir hayvanın gebe olup olmadığını geleneksel yöntemlerle anlayabildiğini dile getiren Özcaner, gebe konusunda veteriner hekimlerin muayene etmesini önerdiklerini kaydetti.