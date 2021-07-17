VGC'de görev dağılımı gerçekleşti

12 Temmuz'da 10. Olağan Genel Kurulunu yapan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 12 Temmuz Pazartesi günü 10. Olağan Genel Kurulu'nu yapmıştı. İki listenin yarıştığı ve kurulduğu günden bu yana en yoğun katılımın olduğu genel kurulda, Fatih Sevinç'in listesi seçimleri kazanmıştı. Bir hafta sonra yönetim kurulu üyeleri toplanarak görev dağılımı yapıldı. Dağılımda mevcut Başkan Fatih Sevinç yeniden aynı göreve getirilirken, Başkan Yardımcılığına Ş. Haşim Talay, Genel Sekreterliğe Abdülbaki Karaca, Saymanlık görevine ise Bişar Ulutaş getirildi. Şükrü Akyüz, Cemal Aşan ve Ali İhsan Öztürk ise yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

Kongre ile ilgili bir teşekkür mesajı yayımlayan VGC Başkanı Fatih Sevinç, “Biz ilk gün değerli büyüklerimizden aldığımız bayrağı bugüne taşımanın sevincini canı gönülden yaşıyoruz. Bu son seçimde cemiyetimizi daha iyi bir noktaya taşımak için bir araya gelerek bir yarışta yer aldık. Bu yarış nihayete erdi. Şimdi zaman mesleki yeterliliklerinin artırılması olmalıdır. Biz de bu doğrultuda seçim atmosferini bir tarafa bırakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Son iki yıldır korona virüs pandemisi nedeniyle gerçekleştiremedikleri işlerin olduğunu belirten Sevinç, “Bu yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde planlanan işlerimizi sizlerin desteğiyle gerçekleştiririz. Yine geçmiş dönemlerde ağırlık verdiğimiz mesleki gelişim eğitimlerine başlamayı planlıyoruz. İnanıyorum ki bundan önceki birlik ve beraberliğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Van Gülü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, 10. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.