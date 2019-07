Vıento SPA, yenilenen yüzüyle hizmete girdi

Van'ın 5 yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Hotel bünyesindeki Vıento SPA, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

DoubleTree By Hilton Van Hotel bünyesinde 2016 yılından bu yana hizmet veren Vıento SPA salonu yenilendi. İçerisinde Türk hamamı, buhar banyosu, sauna, fitness, kapalı havuz, dinlenme bölümü, profesyonel masaj ve terapi seçenekleriyle Vanlılara hizmet vermeye devam eden Vıento SPA, deneyimli kadrosuyla da göz kamaştırıyor. SPA salonunda her türlü hizmetin düşünüldüğünü belirten Vıento Spa Salonu Genel Müdürü Ferhat Açar, “Türk hamamımızda geleneksel kese köpük masajı, Osmanlı masajı ve gelin hamamı başta olmak üzere SPA merkezimizde olması gereken her şey düşünülmüştür. Özellikle sağlık merkezinin olmazsa olmazı hijyen konusuna çok önem vermekteyiz. Hijyen konusunda özel eğitimden geçen personelimiz, halkımıza hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyor. Dekorasyon ve tadilat gibi çalışmalarımızı SPA sektöründe tecrübeli mimarlarla birlikte yapmaktayız” dedi.

2016 yılından bu yana DoubleTree By Hilton Van Hotel bünyesinde hizmet verdiklerini söyleyen Açar, “2016 yılında DoubleTree By Hilton Van Hotelde hizmet vermeye başladık. Fitness merkezi, kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve dinlenme alanımız ile haftanın her günü 06.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. Uzman ve tecrübeli terapistlerin özenle seçildiği Vıento SPA'da tüm personel belirli zamanlarda özel eğitimden geçmektedir. İşletmemizde tek hedefimiz en kaliteli hizmeti misafirlerimize sunmaktır. Bunu da güler yüzlü ve tecrübeli personellerimiz ile sağlamaktayız. Amacımız kaliteden ödün vermeden daha büyük kitle ve işletmelere hizmet vermektir” ifadelerini kullandı.

Uzakdoğu ve Hindistan'dan getirilen uzman terapistler eşliğinde geleneksel Uzakdoğu ve Hint masajlarını halka sunduklarını belirten Vıento SPA Salonu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Aydın ise, “Masaj menümüzün çok zengin olduğu Viento SPA merkezinde misafirlerimiz; relax ve stres masajlarından volkanik taşlarla yapılan masajlara, Uzakdoğu masajlarından Hint masajlarına kadar bütün masajlara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca rezervasyon ile gelin hamamı paketlerimiz de mevcut olup organize ettiğimiz gelin hamamı paketinde halkımıza birçok seçenek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.