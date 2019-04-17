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Xalilan aşiretinden Başkan Şeylan'a ziyaret

Xalilan Aşireti, Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Xalilan Aşireti, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


31 Mart seçimlerinde Çatak'ta yüzde 54.8 oy alarak AK Parti'den belediye başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Xalilan Aşireti Kanaat Önderi Hasan Tomay ve aşiret üyeleri, belediye binasına adeta çıkarma yaptı. Hayırlı olsun ziyaretlerini başkanlık makamında kabul eden Başkan Şeylan, kalabalıktan dolayı tebrikleri belediye konferans salonunda kabul etmek zorunda kaldı. Başkan Şeylan, aşiret mensupları ile tek tek tokalaşarak tebriklerini kabul etti.


Xalilan Aşireti Kanaat Önderi Hasan Tomay, “Seçimlerde yüzde 54.8 oy alarak seçilmeniz bizi çok mutlu etti. Yüksek bir oy alarak kazanmanız halkın size olan inancını gösteriyor. İnanıyoruz ki beş yıl içinde Çatak sizin çalışmalarınız ile çok güzel olacak. Sizi ve ailenizi herkes tanıyor, adaletli ve eşit şekilde davranacağınızı biliyoruz. Biz her şekilde sizin yanındayız. Çalışmalarınızda şahsım ve aşiretim adına başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Şeylan ise, kendisini başkanlık makama layık gören ve destekleyen herkese teşekkür ederek, “Kanaat Önderi Hasan Tomay'a, aşiret üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya kadar gelmişler, ayaklarına yüreklerine sağlık. Hayırlı olsun ziyaretlerinde gördük ki halkımızın bize inancı, sevgisi tam. Samimiyetleri, içtenlikleri bizi mutlu ederek çalışma şevkimizi artırıyor. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak. İnşallah, beş yıl içerisinde Çatak merkez ve mahallelerini öyle bir değiştireceğiz ki, Türkiye'nin her yerinden Çatak'a gıpta ile bakılacak. Bize gönül veren tüm kardeşlerimize, bizi gönülden destekleyen Çataklılara teşekkür ediyorum. İlçemizi hep birlikte el ele vererek çok daha ileriye götüreceğiz” diye konuştu.


Ziyaret, Çatak Belediye binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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