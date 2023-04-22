Yaban hayvanları tahnitleri ile yaşatılıyor

Doğada doğal yollarla yada kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan yaban hayvanları, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alınıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedavileri çok sayıda yaralı yaban hayvanları tedavi ederek tekrar habitatlarına kavuştururken, tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnit yöntemiyle adeta yeniden mumyalaştırıyor. Özelikle nesli tükenen, nesli tehlike altında olan ve çok nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulayan Prof. Dr. Aslan, bu sayede yaban hayvanların bölgedeki habitatının kayıtlara geçmesini sağlıyor. Özelikle Van Gölü Havzası'nda çok nadir rastlanan ve genellikle de trafik kazası sonrası ölü olarak merkeze getirilen porsuk, ayı, toy kuşu, vaşak, su samuruna ve bir çok yaban hayvanına tahnit uygulandı.

"Doğaya kazandırılamayan yaban hayvanlar da yok olmaması için tahnitlerini yapmaktayız"

Merkez olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgilendiklerini, sorunlarına çözüm üreterek ekolojik dengenin devamı için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bu konuda Van Gölü havzası sulak alanlarının bozulmaması, tahrip olmaması çok sayıda sulak alanı barındırması vesilesiyle yaban hayvan türü yönünde çok zengin. Bu bölgemizde nesli tükenmekte olan her çeşit yaban hayvanı bulunmakta. Bölgede zaman zaman doğal olarak, araçların çarpması sonucu, yada avcılar tarafından vurulup merkezimize getirilen yaban hayvanlarının tedavisi yapılıp tekrar doğaya kazandırılıyor. Bütün imkanlarımıza rağmen yapılan tedavisi sonucu doğaya kazandırılamayan yaban hayvanlarını gelecek nesillerin daha yakından görme imkanını sağlamak için tahnitini yapıyoruz. Bizim asıl amacımız yaban hayvanlarını doğal alanlarında bulundurmak, ama trafik kazasında ölmüş, ya da doğaya kazandırılamayan yaban hayvanlar da yok olmaması için tahnitlerini yapmaktayız. 20 yıldır merkezimizde ölen yaban hayvanların tahnitlerini yaparak zaman zaman vatandaşların daha yakından görmesi için sergiliyoruz” dedi.