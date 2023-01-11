Yaban keçileri DKMP tarafından kayıt altına alınıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü operasyonların ardından huzurun hakim olduğu bölgede, doğal yaşama ait güzel görüntüler dikkat çekiyor. Van'da yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de yaşayan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, yeniden envanter çalışmalarına başladı. Ekipler, özellikle Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında artan popülasyon üzerine ilçenin Çepkenli Mahallesi kırsalında çalışma yaptı. Bu sırada bölgede gezen yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.