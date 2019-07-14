Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan karayolu üzerindeki Balaban yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında otobüste seyahat eden ve yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıstan 2'sinin çantalarında gizlenmiş ve çeşitli baharatlarla kokusu saklanmaya çalışılmış vaziyette toplamda bin 501 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.