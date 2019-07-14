İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen üç yabancı uyruklu, üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan karayolu üzerindeki Balaban yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında otobüste seyahat eden ve yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıstan 2'sinin çantalarında gizlenmiş ve çeşitli baharatlarla kokusu saklanmaya çalışılmış vaziyette toplamda bin 501 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.