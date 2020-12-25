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Yabancı uyruklu şahsin valizinden 2 kilo 92 gram metamfetamin çıktı

Van’da 2 kilo 92 gram metamfetamin ile birlikte uçağa binmek isteyen yabancı uyruklu 1 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Van'da 2 kilo 92 gram metamfetamin ile birlikte uçağa binmek isteyen yabancı uyruklu 1 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında yapılan narkotik köpeği Boby ile birlikte yapılan çalışmalarda G.T. isimli yabancı uyruklu şahıstan iki parça halinde toplamda 2 kilo 92 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak G.T. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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