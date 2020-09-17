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Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan 2 köpekr kurtarıldı

Van merkez Edremit ilçesinde girdikleri yağmur suyu tahliye borusu içinde sıkışan 2 sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Gül 2. Sokak'ta meydana geldi. 2 sokak köpeğinin yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmayla köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı.

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