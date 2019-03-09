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Yaka-Kop esnaf odalarıyla bir araya geldi

Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Kop), esnaf odaları ile bir araya geldi.


Bir otelde düzenlenen program Yaka-Kop tanıtım filmi ile başladı. Programda konuşan Yaka-Kop Aktivisti Gülmay Gümüşhan, kooperatif hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 2014'ten itibaren çocuk yaşta evliliklerle ilgili bir kampanya yürüttüklerini dile getiren Gümüşhan, “Okulda seminerlerle başladığımız bu kampanyada daha sonra köylere giderek anne babalarla görüştük. Ayrıca muhtar ve imamlarla tanışarak, onlarla da bu kapsamda diyaloglar kurduk. Tabi bu çalışmalar esnasında gördük ki esnaflar farkında olmadan bu tür evliliklere katkı yapıyor. Bunun için de ilk başta kuaförlerle bir çalıştay yaptık. Bu çalışmamızı Türkiye'nin birçok yerinde sahiplendiler. Kuaförlerden sonra müzik gruplarıyla, düğün salonu sahipleriyle, aşçılarla görüştük. Onlardan da gereken destekleri aldık. En son geçtiğimiz ay Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ile matbaacılarla görüştük. Onlar da kampanyaya destek olacaklarını bizlere ilettiler. Ben bu kapsamda kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Kampanyada emeği geçenlere plaket takdimi ile devam eden programda Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ise kadınlara çiçek takdim ederek, günlerini kutladı..


Programa Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanvekili Nurgül Erdem, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Ali geyik, Van Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Sinan Pulat, Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Necmettin Kurt ve esnaflar katıldı.

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