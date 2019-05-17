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Yakıt deposunda kokusu soğanla engellenen 31 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda kokusu soğanla engellenmeye çalışılan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda kokusu soğanla engellenmeye çalışılan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı detaylı aramada, yakıt deposuna zulalanmış ve soğan ile narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışılmış 62 paket halinde toplam 31 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan O.S. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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