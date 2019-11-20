İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yüklü bulunan yakıt ise yola saçıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yüklü bulunan yakıt ise yola saçıldı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Güzelkent Villaları yakınlarında meydana geldi. Virajı alamayan yakıt yüklü 21 FZ 467 plakalı tırın devrilmesi sonucu sıkışan şoför ve yanındaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yola saçılan yakıt için özel önlemler alan itfaiye ekipleri, olası bir yangın için soğutma çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.