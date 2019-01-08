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Yangın esnasında kullanılması gereken suyu kaçak olarak kullandılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yangın hidrat hatlarından kaçak su kullanıldığı tespit edildi.


VASKİ ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında ilginç su kaçağı yöntemleri tespit edildi. Kaçak su ile mücadele eden VASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Kaçak Önleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, binalarda bulunan ve sadece yangın sırasında kullanılabilen yangın hidrat hatlarından kaçak su kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kullanan siteleri tespit ederek gerekli uyarıda bulunup, yangın dolaplarına uyarıcı stickerler yapıştırdı.


Yaz aylarında bahçe sulaması, kış aylarında da merdiven yıkamaları ve çeşitli amaçlarla kaçak suyun kullanıldığını tespit eden ekipler, yangın hidrat hattı suyunun amacı dışında kullanılması halinde 5237 sayılı kanunun 16. maddesinin 3. bendine göre kullanan kişi ve kişiler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağı hatırlatılarak, bundan kesinlikle sakınılması istendi.

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