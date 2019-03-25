Yangında tavanı çöken evde can pazarı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde alev topuna dönen ve tavanı çöken evde kalan 9 kişilik aile canını zor kurtardı.

İlçenin Açıkyol Mahallesi'nde ikamet eden Güzel ailesine ait evde, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın esnasında meydana gelen patlama sonucu tavanı çöken evde, aile fertleri canlarını zor kurtardı.

Ev sahibi Yasin Güzel, evin alev topuna dönmesiyle engelli kızıyla birlikte diğer aile fertlerini hemen dışarı çıkardığını belirterek, “Evimiz içerisindeki malzemelerle kullanılamaz hale geldi. Evsiz ve eşyasız kaldık ortada” dedi.

Çocuklarını kurtarmaya çalıştığı esnada dumandan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını da ifade eden Yasin Güzel, hastanede bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini kaydetti. Güzel, “Çocuklarımın giysileri, kitap ve defterleri tamamen yandı. Şimdilik bir akrabada kalıyoruz. Kızılay ekibi geldi, bize okulun lojmanını tahsis ettiler. Orada da sadece boş bir bina var, ne şekilde kalacağız bilmiyorum” diye konuştu.