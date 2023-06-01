Yaralı akbaba koruma altına alındı

Van'ın Çatak ilçesinde yaralı bulunan sakallı akbaba koruma altına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi esnasında arazide yaralı halde sakallı akbaba bulunarak muhafaza altına alındı. Nesli tükenmekte ve koruma altında olan sakallı akbabayı araziden alan jandarma ekipleri, gerekli tedavisinin yapılması için Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edecek.