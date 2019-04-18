Yaralı Akbaba tedavi altına alındı

Van'da yüksek gerilim hattını çarparak yaralanan Kara Akbaba tedavi altına alındı.

Van'da yüksek gerilim hattına çarpan ve kanadı parçalanmış halde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Kara Akbaba (Aegypius monachus), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Akbabanın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi