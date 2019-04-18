İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yaralı Akbaba tedavi altına alındı

Van’da yüksek gerilim hattını çarparak yaralanan Kara Akbaba tedavi altına alındı.

Van'da yüksek gerilim hattını çarparak yaralanan Kara Akbaba tedavi altına alındı.


Van'da yüksek gerilim hattına çarpan ve kanadı parçalanmış halde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Kara Akbaba (Aegypius monachus), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Akbabanın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.