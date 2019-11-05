Yaralı Angıt tedavi altına alındı

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Angıt ördeği tedavi altına alındı.

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Angıt ördeği (Tadorna ferruginea), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Angıt'ın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.