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Yaralı bahri kuşu tedavi altına alındı

Van’ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu tedavi altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu tedavi altına alındı.


Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yaralı olarak bulunan bahri kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Batağangiller familyasından tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı bir kuş türü olan bahrinin yapılacak tedavinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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